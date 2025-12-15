Natale 2025 a Formia | ecco il Castello delle Fiabe
A Natale 2025, Formia si trasforma in un regno incantato con l'apertura del Castello delle Fiabe nella Torre di Mola. Un percorso magico tra personaggi ispirati ai classici Disney, ideato per regalare a grandi e piccini un'esperienza fiabesca e indimenticabile nel cuore della città.
Il Natale di Formia si arricchisce di un appuntamento magico. All'interno della suggestiva Torre di Mola è stato infatti allestito il Castello delle Fiabe con un itinerario fantastico tra personaggi ispirati alle pellicole di Walt Disney. Entrando è possibile vivere nel surreale mondo di Alice. Latinatoday.it
