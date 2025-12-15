Natale 2025 a Formia | ecco il Castello delle Fiabe

Zazoom 15 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A Natale 2025, Formia si trasforma in un regno incantato con l'apertura del Castello delle Fiabe nella Torre di Mola. Un percorso magico tra personaggi ispirati ai classici Disney, ideato per regalare a grandi e piccini un'esperienza fiabesca e indimenticabile nel cuore della città.

natale 2025 a formia ecco il castello delle fiabe

© Latinatoday.it - Natale 2025 a Formia: ecco il Castello delle Fiabe

Il Natale di Formia si arricchisce di un appuntamento magico. All'interno della suggestiva Torre di Mola è stato infatti allestito il Castello delle Fiabe con un itinerario fantastico tra personaggi ispirati alle pellicole di Walt Disney. Entrando è possibile vivere nel surreale mondo di Alice. Latinatoday.it

Natale al Castello di Limatola ???? | Tour dei Mercatini Cadeaux tra Magia e Tradizione

Video Natale al Castello di Limatola ???? | Tour dei Mercatini Cadeaux tra Magia e Tradizione

natale 2025 formia castelloFormia si accende con la “Magia del Natale” e la voce di Angela Piaf - Formia, domenica 14 dicembre in piazza Aldo Moro lo spettacolo gratuito “Angela Piaf e la Magia del Natale” tra musica dal vivo e animazione per famiglie. latinaquotidiano.it

natale 2025 formia castelloNatale 2025 a Conversano: si accende il borgo delle feste tra luci, pista di ghiaccio e il Castello di Santa Claus - Dal 7 dicembre al 6 gennaio il centro cittadino si accende con esperienze immersive, spettacoli e sapori natalizi ... baritoday.it