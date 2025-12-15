Con l’avvicinarsi del Natale 2025, ecco dieci idee moda perfette per regalare o regalarsi. Dalle frasi ad effetto sui cappellini alle classiche camicie bianche, passando per i calzini preferiti dalla Gen Z, queste proposte combinano stile e praticità, semplificando la scelta dei regali per ogni occasione.

© Ilfattoquotidiano.it - Natale 2025, 10 idee moda da regalare o regalarsi: dal cappellino con frase ad effetto alla perfetta camicia bianca e i calzini amati dalla Gen Z

Con l’arrivo delle Feste, la domanda che mette in crisi anche gli shopper più esperti è sempre la stessa: cosa acquistare per accontentare fashion addicted e non, e assicurarsi un regalo (quasi) infallibile? Trovare un’idea che metta d’accordo gusti diversi, che segua le tendenze senza risultare eccessiva e che abbia una reale utilità non è affatto scontato. Il rischio di cadere nei grandi classici poco amati – dal pigiama “di rito” al maglione improbabile scelto all’ultimo minuto – è sempre in agguato. Proprio per evitare scelte affrettate, la redazione di FQMagazine ha selezionato le 10 migliori idee regalo da regalare o regalarsi: capi e accessori che intercettano le tendenze delle Feste 2025 ma restano abbastanza versatili da piacere anche a chi non segue la moda con rigore. Ilfattoquotidiano.it

10 IDEE REGALO NATALE 2025 che Tutti Amano (Scoprile Ora)

Le idee regalo al cioccolato per Natale 2025 - Il cioccolato va preso sul serio, specialmente di questi tempi: l’assetto geopolitico e la regressione economica non rendono esattamente la materia prima economica. dissapore.com