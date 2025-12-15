Nasconde la madre morta nella cassapanca per incassare la pensione | nei guai una donna a Mondragone

Una donna di 55 anni di Mondragone è stata coinvolta in un'indagine per aver nascosto il cadavere della madre in una cassapanca, al fine di percepire la pensione. La Procura di Santa Maria Capua Vetere ha chiesto il suo rinvio a giudizio, sollevando dubbi sulla condotta della donna e sulle circostanze del caso.

