Nasce LAVA il primo atlante digitale letterario che mappa terremoti ed eruzioni vulcaniche
LAVA, il primo atlante digitale letterario dedicato a terremoti ed eruzioni vulcaniche, permette di esplorare secoli di narrazioni attraverso mappe interattive e percorsi tematici. Questa piattaforma innovativa offre uno sguardo immersivo e approfondito sulla rappresentazione letteraria di eventi sismici e vulcanici, coniugando geografia, storia e letteratura in un'unica esperienza digitale.
