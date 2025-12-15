Nasce la prima banca italiana dedicata alla sostenibilità ambientale

È stata inaugurata la prima banca italiana dedicata esclusivamente alla sostenibilità ambientale e alla transizione energetica. Questa iniziativa rappresenta un passo importante verso un sistema finanziario più responsabile e orientato al rispetto dell’ambiente, offrendo servizi e soluzioni per sostenere progetti eco-friendly e promuovere un futuro più sostenibile.

È LA PRIMA banca in Italia interamente dedicata alla sostenibilità ambientale e alla transizione energetica. Si chiama Banca italiana per l’ambiente e per l’energia e ha debuttato sul mercato a inizio ottobre come parte del gruppo Banca del Fucino. "Biae, spiega il presidente Giulio Gallazzi, unisce la solida capacità di una storica realtà privata con un approccio innovativo e specialistico. La sua mission è quella di sostenere la transizione energetica, qualificandosi come un One-Stop Energy Shop, capace di integrare competenza finanziaria e know-how tecnico ingegneristico in tutte le fasi di un progetto sostenibile. Quotidiano.net

