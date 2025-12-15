Nasce il primo master in Design della salute | anche l' università d' Annunzio nell' importante progetto

Viene inaugurato il primo master interuniversitario in Design della Salute, un progetto innovativo promosso dalla fondazione Symbola e dal centro Hcd-Care. L'università Gabriele d’Annunzio di Chieti-Pescara partecipa insieme ad altri cinque atenei, in collaborazione con importanti enti come Farmindustria e Confindustria, puntando a formare professionisti specializzati nel settore della salute e del benessere.

