Greenventure TV nasce come nuovo punto di riferimento per l’Umbria, dedicato a imprese, territorio e sostenibilità. In partenza a febbraio 2026 sul digitale terrestre al canale 12, il canale offrirà una piattaforma multicanale che integra tv, web, social e podcast, diventando un laboratorio di innovazione e confronto.

© Lanazione.it - Nasce Greenventure TV: la nuova tv dell’Umbria tra impresa, territorio e sostenibilità

Greenventure TV, il nuovo canale che trasforma l’Umbria in un laboratorio mediatico di innovazione, debutterà a febbraio 2026 sul digitale terrestre al canale 12, con una piattaforma nativamente multicanale che unisce tv, web, social e podcast.? Una piattaforma che racconta l’Umbria che cambia. Greenventure TV – Canale 12 nasce come ecosistema editoriale integrato pensato per restituire un’immagine dell’Umbria dinamica, competitiva e profondamente ancorata alla propria identità. La missione è raccontare l’Umbria autentica con uno sguardo contemporaneo, autorevole e orientato al futuro, posizionando la regione come territorio di eccellenza dove tradizione e modernità generano valore. Lanazione.it

Si chiama Greenventure TV – Canale 12 nasce come piattaforma editoriale multicanale

Nasce Greenventure TV: la nuova tv dell’Umbria tra impresa, territorio e sostenibilità - Una piattaforma multicanale che unisce tv, web, social e podcast per raccontare l’Umbria autentica tra impresa, innovazione e sostenibilità ... msn.com