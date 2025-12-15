Nasce a Verona la Cellula Coscioni | incontro pubblico con Marco Cappato sui diritti civili

Martedì 16 dicembre a Verona si terrà l'incontro pubblico di presentazione della nuova “Cellula Coscioni” locale, dedicata ai diritti civili e all’impegno associativo. L’evento vedrà la partecipazione di Marco Cappato e rappresenta un’occasione per approfondire tematiche legate alla tutela dei diritti e alla solidarietà.

