Narges Mohammadi, premio Nobel per la Pace, è stata ricoverata due volte in ospedale dopo il suo arresto avvenuto il 12 dicembre scorso. La sua vicenda ha attirato l'attenzione internazionale sulla situazione dei diritti umani e sulla repressione in Iran.

© Lettera43.it - Narges Mohammadi ricoverata due volte dopo l’arresto

Narges Mohammadi, premio Nobel per la Pace, è stata portata due volte in ospedale dopo l’arresto del 12 dicembre scorso. Lo ha raccontato su X la Fondazione Narges, dopo aver sentito telefonicamente la famiglia della donna. Sul profilo si legge che l’iraniana «Narges ha detto che l’intensità dei colpi era così forte e violenta che è stata portata al pronto soccorso due volte. Le sue condizioni fisiche al momento della chiamata non erano buone». Già nel giorno dell’arresto la fondazione aveva lanciato un appello temendo per l’incolumità della premio Nobel. Mohammadi è stata arrestata il 12 dicembre nella città nord-orientale di Mashhad durante la cerimonia di lutto dell’avvocato Khosrow Alikordi. Lettera43.it

Armita in coma in Iran, testimoni: 'Colpita con violenza'

Iran, la Nobel Mohammadi ricoverata due volte dopo l'arresto - Dopo essere stata portata in cella, sarebbe stata pestata dalle forze di sicurezza. msn.com