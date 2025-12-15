Narges Mohammadi in ospedale 2 volte dopo l’arresto | Le percosse erano fortissime

Narges Mohammadi, attivista iraniana, è stata ricoverata in ospedale due volte dopo il suo arresto, a causa delle gravi percosse subite. Le violenze avrebbero aggravato le sue condizioni di salute, già compromesse da patologie neurologiche che causano convulsioni e altri problemi.

© Ildifforme.it - Narges Mohammadi in ospedale 2 volte dopo l’arresto: “Le percosse erano fortissime” Mohammadi soffre di alcune patologie neurologiche che le provocano convulsioni e altre problematiche. Una patologia che non è coniugabile con una condizione di carcere duro. Ildifforme.it shadow of crisis:stubborn struggle of husband and monsters second wife, hospitalization first wife. Iran, la Premio Nobel per la Pace Narges Mohammadi in ospedale 2 volte dopo l’arresto - La vincitrice del premio Nobel per la Pace iraniana Narges Mohammadi, in una telefonata con la sua famiglia, ha riferito che è stata portata due volte in ... msn.com

La premio Nobel per la pace Narges Mohammadi è “sofferente” dopo l’arresto in Iran - Il 15 dicembre il comitato di sostegno di Narges Mohammadi, premio Nobel per la pace, ha espresso preoccupazione per le sue condizioni di salute dopo l’arresto la settimana scorsa, definito “violento” ... internazionale.it

La premio Nobel per la pace Narges Mohammadi è stata portata al pronto soccorso due volte dopo aver subito percosse dalle forze di sicurezza che l'hanno arrestata il 12 dicembre nella città nord-orientale di Mashhad durante la commemorazione dell'avvoc - facebook.com facebook

La premio Nobel per la pace Narges Mohammadi è stata portata al pronto soccorso due volte dopo aver subito percosse dalle forze di sicurezza che l'hanno arrestata il 12 dicembre nella città nord-orientale di Mashhad durante la commemorazione dell'avvoc x.com