Narges Mohammadi in ospedale 2 volte dopo l’arresto | Le percosse erano fortissime

15 dic 2025

Narges Mohammadi, attivista iraniana, è stata ricoverata in ospedale due volte dopo il suo arresto, a causa delle gravi percosse subite. Le violenze avrebbero aggravato le sue condizioni di salute, già compromesse da patologie neurologiche che causano convulsioni e altri problemi.

Mohammadi soffre di alcune patologie neurologiche che le provocano convulsioni e altre problematiche. Una patologia che non è coniugabile con una condizione di carcere duro. Ildifforme.it

