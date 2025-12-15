Napoli verso Riyad | Lukaku rientra tornano Lobotka e Gutierrez

Zazoom 15 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Napoli si prepara a partire per Riyad, dove affronterà una importante sfida internazionale. Con il rientro di Lukaku e il ritorno di Lobotka e Gutierrez, la squadra si presenta al massimo delle energie per conquistare il primo trofeo della stagione.

napoli verso riyad lukaku rientra tornano lobotka e gutierrez

© Forzazzurri.net - Napoli verso Riyad: Lukaku rientra, tornano Lobotka e Gutierrez

Il Napoli è pronto a lasciare l’Italia per giocarsi il primo trofeo stagionale. La Supercoppa Italiana . L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Forzazzurri.net

Lukaku Redemption at Napoli ?????????

Video Lukaku Redemption at Napoli ?????????

napoli verso riyad lukakuCorriere dello Sport: “Napoli verso Riyadh: Lukaku rientra, Conte prepara la Supercoppa” - Il Napoli è pronto a volare a Riyadh per la Supercoppa Italiana, con la semifinale contro il Milan in programma giovedì alle 20 ... napolipiu.com

napoli verso riyad lukakuCalcio Napoli, Lukaku torna tra i convocati: azzurri verso la Supercoppa contro il Milan - Il Calcio Napoli ritroverà Romelu Lukaku tra i convocati per la Supercoppa Italiana, che prenderà il via giovedì 18 dicembre con la semifinale contro il ... 2anews.it