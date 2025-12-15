Napoli verso Riyad | Lukaku rientra tornano Lobotka e Gutierrez
Il Napoli si prepara a partire per Riyad, dove affronterà una importante sfida internazionale. Con il rientro di Lukaku e il ritorno di Lobotka e Gutierrez, la squadra si presenta al massimo delle energie per conquistare il primo trofeo della stagione.
Il Napoli è pronto a lasciare l’Italia per giocarsi il primo trofeo stagionale. La Supercoppa Italiana . L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Forzazzurri.net
Lukaku Redemption at Napoli ?????????
Corriere dello Sport: “Napoli verso Riyadh: Lukaku rientra, Conte prepara la Supercoppa” - Il Napoli è pronto a volare a Riyadh per la Supercoppa Italiana, con la semifinale contro il Milan in programma giovedì alle 20 ... napolipiu.com
Calcio Napoli, Lukaku torna tra i convocati: azzurri verso la Supercoppa contro il Milan - Il Calcio Napoli ritroverà Romelu Lukaku tra i convocati per la Supercoppa Italiana, che prenderà il via giovedì 18 dicembre con la semifinale contro il ... 2anews.it
Verso una grande assemblea nazionale a Napoli il 31 Gennaio 2026 Ieri si è tenuta una seconda riunione online a seguito del nostro appello ad un confronto nazionale tra diverse realtà sociali, politiche, sindacali per il rilancio della mobilitazione generale ch - facebook.com facebook
Lukaku verso il rientro dall'infortunio, il Napoli di Conte lo attende: spunta la data del ritorno in campo, il belga può essere inserito nella lista Champions x.com