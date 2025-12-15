Napoli svolta sul futuro di Lucca | arriva la mossa dell’agente

Sul futuro di Lucca a Napoli si registra una svolta, con una mossa decisiva dell’agente. Dopo un avvio difficile, alcuni dei nuovi acquisti estivi stanno dimostrando le loro potenzialità, influenzando le decisioni sulla loro permanenza e sul progetto della squadra.

Dopo un avvio sottotono, molti dei calciatori arrivati nel corso del mercato estivo hanno iniziato a mostrare le qualità per le quali sono stati acquistati. Chi non sta riuscendo a dimostrare il proprio valore è sicuramente Lorenzo Lucca. Per l’attaccante italiano il Napoli ha sborsato una cifra intorno ai 35 milioni di euro complessivi ma le prestazioni fornite finora sono tutt’altro che soddisfacenti. L’agente del calciatore avrebbe già aperto alla cessione. Napoli, l’agente di Lucca apre alla cessione: prima servirà il riscatto. Come scrive ‘Il Mattino’, il procuratore di Lorenzo Lucca avrebbe aperto alla cessione già nel mercato di gennaio. Spazionapoli.it

