Napoli suicidio in Piazza del Plebiscito

Un uomo, probabilmente giovane, si è tolto la vita questa mattina in Piazza del Plebiscito, nel centro di Napoli. L'episodio ha suscitato sconcerto tra i passanti e le autorità stanno intervenendo per chiarire le dinamiche dell'accaduto.

© Anteprima24.it - Napoli, suicidio in Piazza del Plebiscito Tempo di lettura: < 1 minuto Un uomo, forse un giovane secondo le prime notizie, si è suicidato questa mattina in centro a Napoli. Si è infatti lanciato da un ballatoio in piazza Plebiscito su via Acton finendo sul marciapiede che affianca l’ascensore che collega la strada con la zona sovrastante. Molta gente ha assistito al suo gesto. Sul fatto indaga la Polizia Municipale. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Anteprima24.it Napoli - Il capannone mostro di Piazza del Plebiscito (07.05.15) Spari in piazza Plebiscito a Napoli, paura nella notte: «Sono le babygang» - L’allarme lo hanno lanciato nelle primissime ore di ieri direttamente i residenti allertando la centrale operativa della polizia. ilmattino.it

Napoli, spari nella notte vicino al Plebiscito: bossolo rinvenuto in piazza Carolina - «Stanotte c'è stata una sparatoria a piazza Carolina - msn.com

Conte fiuta il sangue e azzannaIl Napoli sfrutta i suicidi tattici di Spalletti e fa all-in L'editoriale nel primo commento - facebook.com facebook