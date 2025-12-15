Napoli si concentra sulla prossima sfida, la Supercoppa, dopo il ko di Udine che pesa sul morale. Intanto, Amorim parla del futuro di Mainoo, mentre la squadra prepara la sfida importante, affrontando le difficoltà degli infortuni e mantenendo alta la concentrazione per un obiettivo fondamentale.

© Spazionapoli.it - Napoli su Mainoo: Amorim rompe il silenzio sul futuro del giocatore

Il ko di Udine pesa, ma è tempo di guardare avanti e al futuro degli azzurri. Giovedì c’è la Supercoppa e il Napoli non vuole fallire l’appuntamento, nonostante i tanti infortuni. Proprio quegli infortuni, soprattutto nel reparto di centrocampo, che ha spinto la dirigenza a muoversi in maniera decisa per gennaio, rimettendo nel mirino Kobbie Mainoo, sempre più ai margini del progetto dei Red Devils. E a parlare dell’inglese è stato proprio il suo tecnico Ruben Amorim. “Ne parlerò con lui”, il tecnico portoghese parla chiaro. È intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del monday night di Premier, dove il suo Manchester United affronterà nella serata di oggi il Bournemouth. Spazionapoli.it

BRUNO BREAKS SILENCE ON SAUDI MOVE ?? | MAN UTD TRANSFER SHAKE-UP — NEXT BELLINGHAM IN & MAINOO OUT?

Amorim frena su Mainoo: «Se chiederà la cessione, ne parleremo» - Ruben Amorim rompe il silenzio sulla situazione di Kobbie Mainoo, centrocampista del Manchester United che da settimane è finito nel mirino del Napoli. napolipiu.com