Napoli soffoca | così l’overtourism e l’inquinamento da record uccidono anche nel 2025

Nel 2025 Napoli si trova di fronte a numeri record di overtourism e inquinamento, con l’aeroporto di Capodichino e il porto che registrano cifre storiche di passeggeri, mettendo sotto pressione la città e l’ambiente. L’aumento del flusso turistico e l’arrivo di grandi navi da crociera aggravano la situazione, sollevando preoccupazioni sulla sostenibilità a lungo termine.

© Ilfattoquotidiano.it - Napoli soffoca: così l'overtourism e l'inquinamento da record uccidono anche nel 2025 Numeri record per l' overtourism a Napoli, grazie alla presenza dell'aeroporto intracittadino di Capodichino (che supera i 13 milioni di passeggeri nel 2025, record assoluto!) e del porto di Napoli, con maxi navi da crociera sempre più grandi e ancora senza elettrificazione delle banchine per oltre 10 milioni di passeggeri in transito. Di conseguenza ovviamente Napoli è diventata la capitale italiana dell'inquinamento dell'aria. ma non lo deve sapere nessuno! I dati raccolti dal Progetto Aria di Isde Italia, che sono la rielaborazione dei dati ufficiali provenienti da Arpac, certificano Napoli anche a fine novembre 2025 come la città metropolitana più inquinata di Italia con un eccesso veramente stratosferico di biossidi di azoto, provenienti – più che dal traffico veicolare di auto private – dal porto e dall'aeroporto intracittadini sviluppatisi in modo mostruoso e senza alcun controllo, dal momento che la Città metropolitana detiene solo il 12% di Gesac (aeroporto Capodichino), controllata per oltre l'83% dal fondo F2i tramite la SpA 2i Aeroporti.