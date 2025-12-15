Napoli si travestono da anziani per rapinare banca | colpo da 70mila euro

Nel primo pomeriggio a Napoli, un furto è stato messo a segno nel quartiere Soccavo. I rapinatori si sono travestiti da anziani per entrare in banca e sottrarre circa 70 mila euro. L'episodio ha suscitato scalpore nella città, mentre le forze dell'ordine sono al lavoro per identificare i responsabili.

