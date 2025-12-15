Napoli scambio di contanti nel parcheggio | 200mila euro tra soldi e oro arrestato 31enne

Un sospetto scambio di denaro e oggetti di valore nel parcheggio di un supermercato a Napoli ha portato all'arresto di un 31enne ucraino. L'intervento delle forze dell'ordine ha svelato un'operazione di riciclaggio, con circa 200mila euro tra contanti e oro.

Un incontro sospetto nel parcheggio di un supermercato a San Giovanni a Teduccio, nella periferia est di Napoli, ha portato all'arresto di un 31enne di nazionalità ucraina con l'accusa di riciclaggio. L'uomo si è incontrato con un 36enne di Portici, già noto alle forze dell'ordine, ricevendo da lui una busta voluminosa.

Lamine d’oro e contanti per 223mila euro, in manette nel parcheggio del supermercato a Napoli - Viene indicato dagli inquirenti come un riciclatore di proventi frutto dello spaccio di droga, il pregiuditicato 36enne di ... internapoli.it

