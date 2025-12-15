Napoli rischia di non essere inclusa tra le città ospitanti di Euro 2032, poiché l'Italia ha a disposizione solo otto stadi candidabili per il torneo. La selezione delle strutture è cruciale per l'organizzazione dell'evento, che vede coinvolte diverse città italiane in questa importante candidatura europea.

© Ilnapolista.it - Napoli potrebbe essere la grande esclusa di Euro2032, l’Italia ha solo otto stadi candidabili

Ci sono otto stadi in corsa per ospitare in Italia Euro 2032, che sono già candidabili per il torneo. Sarà poi la Figc e il Ministero per lo sport a scegliere le cinque sedi definitive da indicare alla Uefa. Napoli potrebbe essere una delle città escluse. Gli stadi candidabili per Euro 2032: Napoli potrebbe essere la grande esclusa. Secondo quanto riportato da Calcio e Finanza: La tempistica è abbastanza stretta e prevede che entro luglio 2026 debba essere fornita la documentazione da parte dei comuni alla Federcalcio, che poi entro settembre darà l’indicazione alla Uefa. Inoltre, entro marzo 2027 servirà il via anche ai lavori: la data decisiva è quella di ottobre in cui il Comitato della Uefa potrà togliere definitivamente l’asterisco sull’Italia e confermare che le gare di Euro 2032 potranno essere giocate anche nel nostro Paese. Ilnapolista.it

??URGENTE! Il Napoli potrebbe essere vicino a un grande passo. ASPETTO

Napoli potrebbe essere la grande esclusa di Euro2032, l’Italia ha solo otto stadi candidabili - Sono otto al momento gli stadi in corsa per ospitare in Italia Euro 2032. ilnapolista.it