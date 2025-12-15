Durante un’operazione di polizia a Napoli, un uomo di 33 anni è stato arrestato in quanto trovato in possesso di oltre 2 kg di hashish e marijuana nella sua abitazione di Piazza Giordano Bruno. L’intervento, parte delle attività straordinarie della Questura, mira a contrastare il traffico e la detenzione di sostanze stupefacenti nella zona.

© Puntomagazine.it - Napoli, Piazza Giordano Bruno: nasconde in casa oltre 2 kg di droga. Arrestato dalla Polizia di Stato

Nola, in casa oltre 2 kg di hashish e marijuana: 33enne arrestato dalla Polizia di Stato.. Proseguono i servizi straordinari predisposti dalla Questura di Napoli per contrastare i fenomeni di detenzione e traffico di sostanze stupefacenti. In particolare, nel pomeriggio di ieri, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 33enne napoletano, con precedenti di polizia, anche specifici, per detenzione illecita di sostanze stupefacenti. Nello specifico, gli agenti del Commissariato di Nola, con l’ausilio di un’unità cinofila antidroga dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, durante i servizi all’uopo predisposti, hanno effettuato un controllo presso l’abitazione del predetto, dove hanno rinvenuto oltre 2 kg di hashish e circa 40 grammi di marijuana, una pistola a salve, 8 cartucce a salve, 5 coltelli, un bilancino di precisione, diverso materiale per il confezionamento della droga e 205 euro, suddivisi in banconote di diverso taglio. Puntomagazine.it

[Amarcord Napoli] I goal di Bruno Giordano

Piazza Giordano Bruno: nasconde in casa oltre 2 kg di droga - Proseguono i servizi straordinari predisposti dalla Questura di Napoli per contrastare i fenomeni di detenzione e traffico di sostanze stupefacenti. napolivillage.com

Il rogo di un’idea: Giordano Bruno e la puntata di Cazzullo che riaccende la memoria del filosofo dell’infinito - Giordano Bruno, il filosofo dell’infinito: il viaggio di Cazzullo nel cuore del rogo Napoli, 4 Dicembre – Roma, 17 febbraio 1600. sciscianonotizie.it

Napoli, Piazza del Plebiscito - facebook.com facebook

Borrelli (Avs): "In nottata sparatoria in centro a Napoli, piazza piena di bossoli". "A pochi metri da Piazza del Plebiscito e da tutti i palazzi istituzionali" #ANSA x.com