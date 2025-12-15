Napoli non è solo emergenza | i segnali d’allarme di Conte alla vigilia della Supercoppa

Alla vigilia della Supercoppa, Napoli si trova in una fase delicata, con segnali d'allarme evidenti. Le due sconfitte consecutive, contro Benfica in Champions League e Udine in campionato, hanno acceso i timori di una stagione complessa. Conte analizza con attenzione la situazione, sottolineando l'importanza di risposte immediate e di una crescita di squadra.

Due sconfitte consecutive, prima in Champions League contro il Benfica e poi in campionato a Udine, non possono essere archiviate come semplici incidenti di percorso. Il Napoli arriva alla Supercoppa con più di un dubbio, e il momento che attraversa la squadra di Antonio Conte impone una riflessione più profonda rispetto alla sola emergenza infortuni. Il ko del Bluenergy Stadium ha lasciato strascichi evidenti. Non tanto per il risultato in sé, quanto per le sensazioni trasmesse da una squadra apparsa fragile, poco lucida e incapace di reagire nei momenti chiave. Le parole di Conte e i campanelli d’allarme. Serieagoal.it