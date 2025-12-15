Napoli-Milan Supercoppa | Zufferli arbitra la semifinale

La semifinale di Supercoppa Italiana tra Napoli e Milan sarà diretta dall'arbitro Fabio Zufferli. L'incontro, in programma giovedì, si preannuncia come una sfida avvincente tra due delle principali squadre del campionato italiano. La designazione arbitrale è ufficiale, segnando un momento importante per il match di calcio tra le due formazioni.

© Forzazzurri.net - Napoli-Milan, Supercoppa: Zufferli arbitra la semifinale È stata ufficializzata la squadra arbitrale per la semifinale di Supercoppa Italiana tra Napoli e Milan, in programma giovedì.

Supercoppa: Napoli-Milan all'arbitro che fece disastri in Milan-Pisa, Chiffi all'Inter - Ufficializzate le designazioni per le semifinali della final four di Supercoppa italiana a Riyad, Zufferli dirige la gara di giovedì sera tra Napoli e Milan, per Bologna- sport.virgilio.it

