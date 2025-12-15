Napoli-Milan Supercoppa Italiana dove vedere la partita in diretta tv

Il 18 dicembre, Napoli e Milan si sfideranno alla Kingdom Arena di Riad per la semifinale di Supercoppa Italiana. La partita promette emozioni e spettacolo, con le due squadre pronte a contendersi un passaggio in finale. Ecco dove seguire in diretta la sfida tra le due grandi formazioni del calcio italiano.

Napoli e Milan si affronteranno giovedì 18 dicembre alla Kingdom Arena di Riad per la semifinale di Supercoppa Italiana. Si tratta della prima volta nella storia che le due squadre si affrontano nella competizione. Il calcio d'inizio del match è fissato per le ore 20.00 italiane.

