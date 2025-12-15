Napoli-Milan Supercoppa Italiana dove vedere la partita in diretta tv
Il 18 dicembre, Napoli e Milan si sfideranno alla Kingdom Arena di Riad per la semifinale di Supercoppa Italiana. La partita promette emozioni e spettacolo, con le due squadre pronte a contendersi un passaggio in finale. Ecco dove seguire in diretta la sfida tra le due grandi formazioni del calcio italiano.
Napoli e Milan si affronteranno giovedì 18 dicembre alla Kingdom Arena di Riad per la semifinale di Supercoppa Italiana. Si tratta della prima volta nella storia che le due squadre si affrontano nella competizione. Il calcio d'inizio del match è fissato per le ore 20.00 italiane. La partita sarà. Napolitoday.it
FC 26 - NAPOLI vs AC MILAN | Supercoppa Italiana 2025 – Semifinale Live – Chi vincerà?
Il montepremi della Supercoppa Italiana è pazzesco. Ecco quanto possono incassare Napoli, Bologna, Inter e Milan - Cresce l'attesa per la Final Four della Supercoppa Italiana 2025, in programma all' Al- corrieredellosport.it
Quote vincente Supercoppa Italiana, chi trionferà in Arabia? - La Supercoppa Italiana è ormai alle porte, con le due semifinali (Napoli- tuttomercatoweb.com
Sarà Luca Zufferli l’arbitro di Napoli – Milan, semifinale di Supercoppa Italiana in programma giovedì 18 dicembre alle ore 20.00. Zufferli sarà coadiuvato dagli assistenti Imperiale e Rossi M., con Pezzuto nel ruolo di quarto ufficiale. Al VAR agirà Aureliano, as - facebook.com facebook
Doppio sorpasso di Chivu Rallenta il Milan contro i Sassuolo Si ferma il Napoli ad Udine L’Inter vola da sola in vetta #SerieAEniLive #DAZN x.com