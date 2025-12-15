Napoli-Milan apre la Supercoppa | Conte e Allegri tra assenze e dubbi

La Supercoppa Italiana 2025 prende il via a Riad con Napoli-Milan, una semifinale di grande rilievo. Tra assenze e dubbi, i due allenatori, Conte e Allegri, affrontano una sfida decisiva per il prestigio e la stagione dei rispettivi club, in un contesto di grande attesa e interesse.

La Supercoppa Italiana 2025 prende il via da Riad con una semifinale dal peso specifico elevatissimo. Napoli e Milan inaugurano il torneo dal 18 al 22 dicembre, in un contesto che va oltre il semplice trofeo. Entrambe arrivano all'appuntamento dopo un 15° turno di Serie A senza vittorie e con la sensazione di dover dare subito una risposta, anche per cancellare il sorpasso subito in classifica da parte dell' Inter. A completare il quadro della competizione ci saranno anche Inter e Bologna, ma tocca ad azzurri e rossoneri rompere il ghiaccio in Arabia Saudita. Una semifinale che mette di fronte due squadre incomplete, ma determinate a giocarsi fino in fondo una coppa che può cambiare l'inerzia della stagione.

