Napoli Manna lo mette sul mercato | Conte dice sì alla cessione

Il Napoli avvia le operazioni di mercato di gennaio, con Manna che decide di mettere sul mercato alcuni giocatori. La trattativa è ben avviata e trova il consenso di Antonio Conte, che ha espresso il suo ok alla cessione. La società azzurra si prepara così a riorganizzare la rosa in vista delle prossime sfide.

© Spazionapoli.it - Napoli, Manna lo mette sul mercato: Conte dice sì alla cessione Il Napoli inizia a pianificare il mercato di gennaio e le riflessioni non riguardano solo i possibili acquisti. In casa azzurra prende forma anche il fronte delle uscite, con alcuni giocatori sotto esame da parte della dirigenza. Tra queste c'è quella di Luca Marianucci, difensore arrivato in estate dall'Empoli e rimasto finora ai margini del progetto tecnico. Antonio Conte ha già espresso il proprio parere e il club è pronto a valutare una cessione che potrebbe concretizzarsi già nelle prime settimane del nuovo anno. Napoli, Marianucci ai saluti: a gennaio sarà cessione. Il Napoli osserva con attenzione la situazione di Luca Marianucci in vista del mercato invernale.

. @sscnapoli | Manna: “Lucca deve dimostrare più determinazione in campo tutti i giorni, non soltanto in partita” x.com

