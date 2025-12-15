Napoli Mainoo esce allo scoperto | è rottura totale con il Manchester United

Kobbie Mainoo ha deciso di uscire allo scoperto, confermando una rottura totale con il Manchester United. Secondo Fabrizio Romano, l’esperto di calciomercato, il centrocampista ha chiesto la cessione a causa di dissidi con l’allenatore Rúben Amorim. La situazione apre nuovi scenari sul futuro del giocatore e sul mercato dei Red Devils.

© Spazionapoli.it - Napoli, Mainoo esce allo scoperto: è rottura totale con il Manchester United L'esperto di calciomercato Fabrizio Romano ha rivelato che Kobbie Mainoo avrebbe chiesto la cessione al Manchester United per dissidi con Rúben Amorim, tecnico dei Red Devils. Il Napoli, da tempo sulle tracce del centrocampista inglese, attende con attenzione gli sviluppi della situazione. Napoli, Mainoo ai ferri corti con Amorim: addio a un passo. Le due sconfitte consecutive con Benfica e Udinese hanno nuovamente fatto emergere le difficoltà riscontrate dal Napoli in questa prima stagione. A Lisbona e Udine, inoltre, è apparsa chiara la difficoltà degli azzurri di far fronte all' emergenza infortuni, soprattutto a centrocampo.