Napoli Lukaku rientra in gruppo per la Supercoppa

Romelu Lukaku si è reintegrato nel gruppo del Napoli in vista della semifinale di Supercoppa Italiana contro il Milan, in programma giovedì a Riyadh. Il ritorno dell'attaccante belga rappresenta un'importante occasione per la squadra partenopea di affrontare al meglio questa sfida decisiva.

© Ilnapolista.it - Napoli, Lukaku rientra in gruppo per la Supercoppa Il Napoli si prepara a volare a Riyadh per la semifinale di Supercoppa Italiana contro il Milan, in programma giovedì alle 20. La squadra si allena oggi a Castel Volturno e partirà domani con un volo charter da Capodichino. Tornano a disposizione Lukaku, Lobotka, Gutierrez e Juan Jesus, mentre restano indisponibili Meret, Gilmour, Anguissa e De Bruyne. Scrive il Corriere dello Sport: “Un’altra partita lontano da Napoli, due nel migliore dei casi. Ancora lontano da casa, in terra saudita. Il Napoli vola a Riyadh per la semifinale della Supercoppa Italiana contro il Milan in programma giovedì alle 20. Ilnapolista.it Prima il tiro, poi l'infortunio ? Il momento in cui Lukaku rimedia il risentimento al quadricipite ?? CDS - Napoli, Lukaku verso la prima convocazione dopo l'infortunio, la partenza per l'Arabia - Secondo quanto riferito dal Corriere dello Sport, Romelu Lukaku dovrebbe essere tra i convocati del Napoli per la Supercoppa in Arabia Saudita: "Un’altra partita lontano da Napoli, due nel migliore de ... napolimagazine.com

