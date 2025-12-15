Dopo la sconfitta contro l’Udinese, il Napoli si concentra sulla semifinale di Supercoppa italiana contro il Milan. La presenza di Lukaku nella rosa potrebbe rappresentare un elemento decisivo, con il giocatore che punta a strappare la convocazione e contribuire alla sfida cruciale in programma giovedì prossimo.

© Ilnapolista.it - Napoli, Lukaku può strappare la convocazione per la Supercoppa (Sky)

Dopo il ko rimediato ieri in trasferta contro l’Udinese, il Napoli di Antonio Conte ha già la mente verso la semifinale di Supercoppa italiana di giovedì prossimo contro il Milan. Proprio per questa partita così importante, il tecnico salentino per ottimo aggiornamento sulle condizioni di Romelu Lukaku. Lukaku può essere convocato per la Supercoppa. Il belga, infatti, viaggia verso la convocazione per la Final Four della Supercoppa italiana. La notizia di Sky Sport Italia: “Lukaku potrebbe esserci nella lista dei convocati di Antonio Conte che partirà domani alla volta di Riad. Conte sta ritrovando il suo attaccante, il quale sta lavorando sempre di più con la squadra. Ilnapolista.it

?? LUKAKU e MCTOMINAY AL NAPOLI: SIAMO DA SCUDETTO!!

Napoli, Lukaku non si opera: aggiornati i tempi di recupero. Mercato: spunta una suggestione dalla Premier League - Romelu Lukaku non si opererà dopo il grave infortunio alla coscia sinistra rimediato durante l’amichevole contro l’Olympiakos. ilfattoquotidiano.it

lukaku, no all'operazione - Per orientarsi, a caldo, Lukaku ha sentito il dottor Canonico, che guida lo staff medico del Napoli, e dopo che al "Pineta Grande Hospital" s'è abbattuto nella "sentenza" più dolorosa ("lesione di ... gazzetta.it

Procede il recupero dall'infortunio di Lukaku, che va verso la convocazione per la Supercoppa Italiana Le ultime in casa Napoli - facebook.com facebook

. @sscnapoli, Lukaku verso la convocazione per la Supercoppa @SkySport x.com