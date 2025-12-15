Napoli la Supercoppa per dimenticare Udine
Dopo la sconfitta a Udine, il Napoli è chiamato a reagire e a voltare pagina. La Supercoppa Italiana rappresenta un’occasione importante per riscattarsi e riaccendere l’entusiasmo dei tifosi, offrendo una nuova chance di successo in una stagione finora difficile.
Il Napoli deve voltare pagina immediatamente, dopo la sconfitta di Udine. Sportmediaset scrive che l’occasione si chiama Supercoppa Italiana. La squadra azzurra è pronta a volare in Arabia Saudita con un obiettivo chiaro: trasformare l’amarezza per i recenti stop contro Benfica e Udinese in energia positiva per conquistare il primo trofeo della stagione. La missione araba inizierà ufficialmente martedì pomeriggio, quando dal capoluogo campano decollerà il charter messo a disposizione dalla Lega Calcio. Il velivolo porterà Conte, giocatori e l’intera dirigenza, compreso il presidente Aurelio De Laurentiis, verso Riyadh. Gbt-magazine.com
