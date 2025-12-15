Napoli la Supercoppa per dimenticare Udine

Dopo la sconfitta a Udine, il Napoli è chiamato a reagire e a voltare pagina. La Supercoppa Italiana rappresenta un’occasione importante per riscattarsi e riaccendere l’entusiasmo dei tifosi, offrendo una nuova chance di successo in una stagione finora difficile.

© Gbt-magazine.com - Napoli, la Supercoppa per dimenticare Udine Il Napoli deve voltare pagina immediatamente, dopo la sconfitta di Udine. Sportmediaset scrive che l’occasione si chiama Supercoppa Italiana. La squadra azzurra è pronta a volare in Arabia Saudita con un obiettivo chiaro: trasformare l’amarezza per i recenti stop contro Benfica e Udinese in energia positiva per conquistare il primo trofeo della stagione. La missione araba inizierà ufficialmente martedì pomeriggio, quando dal capoluogo campano decollerà il charter messo a disposizione dalla Lega Calcio. Il velivolo porterà Conte, giocatori e l’intera dirigenza, compreso il presidente Aurelio De Laurentiis, verso Riyadh. Gbt-magazine.com MALE MALE... UDINESE-NAPOLI 1-0 | LIVE REACTION NAPOLETANI MEDIASET - Napoli, missione Supercoppa: a Riad per dimenticare Udine, potrebbe esserci Lukaku - Il tempo per riflettere sulla sconfitta di Udine è pochissimo: il Napoli deve voltare pagina immediatamente e l'occasione si chiama Supercoppa Italiana. msn.com

KISS KISS - Udinese, Soldati: "Partita perfetta contro il Napoli, da tempo non li vedevo giocare così, siamo soddisfatti, a Lucca va dato il tempo di crescere, Atta? Resta ... - Franco Soldati, presidente dell’Udinese, ha parlato a Radio Kiss Kiss Napoli nel corso di Radio Goal: "I giocatori si integrano ad Udine in un modo perfetto, Zaniolo sta ripagando la fiducia che gli è ... msn.com

Napoli, Lukaku può strappare la convocazione per la Supercoppa (Sky) Lukaku sarebbe vicino a riuscire a centrare l'obiettivo di essere convocato da Conte per la Final Four di Supercoppa https://www.ilnapolista.it/2025/12/napoli-lukaku-puo-strappare-la-con - facebook.com facebook

. @sscnapoli, Lukaku verso la convocazione per la Supercoppa @SkySport x.com