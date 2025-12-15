Napoli la Supercoppa come bivio | Conte attende i recuperi

La Supercoppa Italiana assume un ruolo cruciale per il Napoli di Antonio Conte, rappresentando un'occasione di ripartenza dopo settimane difficili. Dopo due sconfitte consecutive, contro Benfica e Udinese, questa partita diventa un bivio decisivo per la stagione dei partenopei, che attendono i recuperi per affrontare al meglio questa sfida importante.

La Supercoppa Italiana diventa molto più di un trofeo da inseguire. Per il Napoli di Antonio Conte rappresenta un vero e proprio snodo della stagione, il punto da cui ripartire dopo una settimana complicata segnata da due sconfitte consecutive, contro Benfica in Champions League e Udinese in campionato. Risultati che hanno acceso qualche campanello d’allarme e reso ancora più urgente una risposta immediata. Conte non ha nascosto le difficoltà. Le numerose assenze, concentrate soprattutto nei ruoli chiave, hanno inevitabilmente inciso sulle scelte e sul rendimento della squadra. Ora, però, il calendario non concede tregua. Serieagoal.it

