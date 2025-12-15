Napoli in crisi dopo Udine? Conte smaschera il vero problema

Dopo la sconfitta contro l'Udinese, il Napoli si trova ad affrontare una crisi che va oltre il risultato sul campo. Antonio Conte analizza la situazione, smascherando il vero problema dietro le difficoltà della squadra e il disagio mentale che si fa sentire. Un momento cruciale che potrebbe segnare una svolta nella stagione partenopea.

Conte toglie la maschera alla crisi. La sconfitta di Udine apre ufficialmente il “caso mentale” in casa Napoli. Se l’emergenza infortuni è un dato di fatto, l’analisi di Antonio Conte va molto più a fondo: il vero problema è la mancanza di malizia e personalità. Il tecnico ha denunciato un atteggiamento passivo (“Non devono farsi sopraffare”), sottolineando come il gruppo attuale, orfano dei suoi leader tecnici infortunati, faccia fatica a gestire “le partite sporche”. Un messaggio durissimo in vista della semifinale contro il Milan. Antonio Conte crisi Napoli Udinese problema mentale infortuni Crisi Napoli, le cause: “In campo va l’uomo, non solo il calciatore”. Napolissimo.it

CRISI TOTALE! ?? NAPOLI SCONFITTO A UDINE: GOLAÇO DI EKKELEKAMP DISTRUGGE IL SOGNO SCUDETTO!

Conte in confusione, è probabile che la crisi del Napoli sia strutturale (Corbo) - Conte ha il pregio di mitigare gli insuccessi con frasi standard e voce dolente, ma anche il limite di non saperli evitare. ilnapolista.it