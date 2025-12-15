Napoli in affanno tra i troppi impegni | è tempo di ridimensionare le ambizioni e puntare allo scudetto CorrMezz

Il Napoli attraversa un momento di crisi a causa di numerosi impegni e affaticamento, influenzando le prestazioni della squadra. La pressione crescente e le difficoltà fisiche hanno portato a riflettere sulla possibilità di rivedere le ambizioni di stagione, con l’obiettivo di concentrarsi sullo scudetto e mantenere la competitività.

Il Napoli è in evidente difficoltà fisica e mentale: tra troppi impegni e calo di energie, è tempo di ridimensionare le ambizioni secondo alcuni. Scrive Vit­to­rio Zam­bar­dino per il Corriere del Mezzogiorno: “ Il Napoli non avrebbe biso­gno di par­tire per Riad, dove gio­vedì gio­cherà con­tro il Milan per la Super­coppa ita­liana. Nel deserto ago­ni­stico la squa­dra azzurra ci si trova già. Quella di Udine è la quarta scon­fitta in cam­pio­nato, set­tima se si aggiunge la Cham­pions, ma conta quello che si vede in campo. Il campo dice che il «calo di ener­gie» di Lisbona con­ti­nua”. Napoli. Ilnapolista.it

