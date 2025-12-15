Napoli in affanno tra i troppi impegni | è tempo di ridimensionare le ambizioni e puntare allo scudetto CorrMezz
Il Napoli attraversa un momento di crisi a causa di numerosi impegni e affaticamento, influenzando le prestazioni della squadra. La pressione crescente e le difficoltà fisiche hanno portato a riflettere sulla possibilità di rivedere le ambizioni di stagione, con l’obiettivo di concentrarsi sullo scudetto e mantenere la competitività.
Il Napoli è in evidente difficoltà fisica e mentale: tra troppi impegni e calo di energie, è tempo di ridimensionare le ambizioni secondo alcuni. Scrive Vittorio Zambardino per il Corriere del Mezzogiorno: “ Il Napoli non avrebbe bisogno di partire per Riad, dove giovedì giocherà contro il Milan per la Supercoppa italiana. Nel deserto agonistico la squadra azzurra ci si trova già. Quella di Udine è la quarta sconfitta in campionato, settima se si aggiunge la Champions, ma conta quello che si vede in campo. Il campo dice che il «calo di energie» di Lisbona continua”. Napoli. Ilnapolista.it
