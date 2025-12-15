Napoli il passo falso accende la sfida Scudetto | nuova pretendente?

L'ultima giornata di campionato a Napoli ha riacceso la corsa allo Scudetto, con alcune squadre che hanno mostrato segnali di ripresa e altre che hanno rallentato. A Sky Calcio Club, Fabio Caressa ha analizzato i contrasti tra le pretendenti, evidenziando le differenze di rendimento e aprendo nuovi scenari nella competizione.

© Spazionapoli.it - Napoli, il passo falso accende la sfida Scudetto: nuova pretendente? L’ultima giornata di campionato ha offerto spunti chiari e contrasti evidenti. A Sky Calcio Club, Fabio Caressa ha tracciato una linea netta tra chi ha rallentato e chi invece ha ritrovato slancio. Il Milan ha fatto mezzo passo falso, il Napoli si è fermato del tutto, mentre la Juventus ha risposto con una vittoria pesante a Bologna. Un successo che va oltre il risultato e che, secondo Caressa, racconta una squadra ritrovata nell’intensità, nello spirito e nel senso di appartenenza. Napoli e Milan frenano, la Juventus ne approfitta. Il racconto di Caressa parte dalla fotografia della giornata. Il Milan rallenta, il Napoli inciampa in modo più netto, lasciando spazio a chi ha saputo sfruttare l’occasione. Spazionapoli.it Oggi segna IMMOBILE! Il NAPOLI fa il passo falso! Udinese-Napoli 1-0, le pagelle: Ekkelenkamp e Zaniolo (7) incontenibili, Hojlund (5) si divora il pari nel finale, Neres (5) delude - Al Friuli succede davvero di tutto ma alla fine l'Udinese la spunta e batte 1- msn.com

Napoli, altro passo falso in Champions e di nuovo senza gol: Conte, il bicchiere è mezzo vuoto - 2 di Eindhoven, il Napoli cercava una scossa europea, una serata capace di riaccendere entusiasmo e cancellare le scorie ... tuttomercatoweb.com

Udinese-Napoli 1-0: gli azzurri di Conte frenano e non sfruttano il passo falso del Milan - facebook.com facebook