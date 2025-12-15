Napoli il gesto di De Laurentiis in vista della Supercoppa

Dopo la recente sconfitta contro l’Udinese, il Napoli si prepara alla Supercoppa con un gesto significativo di De Laurentiis, mentre la squadra di Conte cerca di rialzarsi e ritrovare fiducia in vista delle prossime sfide. La stagione si fa complicata, ma l’obiettivo resta quello di reagire e tornare a vincere.

Il Napoli si lecca le ferite dopo la sconfitta patita per mano dell'Udinese. I ragazzi di Conte sono tornati da Udine senza punti, di fatto andando incontro alla seconda sconfitta consecutiva dopo quella in Champions League contro il Benfica di José Mourinho. Napoli verso la Supercoppa. Ora il prossimo impegno contro il Milan in Supercoppa sarà importante anche per andare incontro alla possibilità di portare a casa un trofeo, dare nuova linfa alla stagione e sperare di rientrare poi per l'ultima gara del 2025 con la consapevolezza di essere una squadra importante. Il primo posto, la difesa dello Scudetto, restano ovviamente obiettivi primari per gli azzurri, ma al tempo stesso c'è la necessità di fronteggiare anche il tema degli infortuni che in casa Napoli ha assunto una forma molto importante.

De Laurentiis in soccorso del Napoli, il gesto del presidente per la squadra - Il problema è più psicologico che fisico perché anche a Udine, come era accaduto a Lisbona, fin dalle prime battute la squadra azzurra non ha aggredito l ...

