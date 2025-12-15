Napoli è sempre più mal di trasferta | i numeri della crisi lontano dal Maradona

Il Napoli mostra un netto divario tra le prestazioni in casa e in trasferta. Mentre al Maradona la squadra vola, lontano da Napoli fatica a mantenere gli standard elevati, evidenziando una crisi di rendimento fuori dalle mura amiche. I numeri della stagione evidenziano questa divergenza, mettendo in discussione le possibilità di raggiungere obiettivi ambiziosi nel contesto attuale.

Napoli, 15 dicembre 2025 - Con la stagione arrivata quasi al giro di boa e comunque in una fase cruciale di tutte le competizioni, i primi verdetti possono essere emessi, pur con la possibilità che tutto venga sovvertito nel lato B dell'annata: esiste un Napoli a velocità supersonica in casa e ne esiste un altro che lontano dal Maradona fa fatica, forse troppa per sperare di costruire ancora qualcosa di importante. La differenza di rendimento tra il Napoli in casa e in trasferta. Al Maradona, arrivati a metà dicembre, addirittura è stato sfiorato l'en-plein in tutte le competizioni. In Serie A, solo il Como ha strappato punti all'impianto di Fuorigrotta imponendo un pareggio a reti bianche bissato, in Champions League, anche dall' Eintracht Francoforte, due risultati che comunque non hanno scalfito l'imbattibilità interna degli azzurri nell'anno solare come non riuscito ad alcuna altra squadra in Europa: in Coppa Italia, invece, il Cagliari è stato liquidato passando dalla lotteria dei rigori e da un precedente 1-1 ottenuto nei tempi regolamentari. Sport.quotidiano.net

