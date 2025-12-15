Napoli è orfana | scomparso Salvatore D' Amico una vita dalla parte degli ultimi

Napoli piange la perdita di Salvatore D'Amico, figura centrale e amato nel quartiere del Vomero. Fondatore de La Tienda Equosolidale, ha dedicato la sua vita a sostenere gli ultimi, promuovendo solidarietà, cultura e legalità. La sua scomparsa rappresenta una perdita significativa per la comunità, che lo ricorda come un cuore generoso e un esempio di impegno sociale.

© Napolitoday.it - Napoli è orfana: scomparso Salvatore D'Amico, una vita dalla parte degli ultimi “Napoli è diventata orfana”, così Stefania Notarloberti ha annunciato sui social la scomparsa di Salvatore D'Amico, cuore e anima de La Tienda Equosolidale in via Solimena, al Vomero, presidio di socialità e solidarietà, cultura, legalità, aperta sempre agli ultimi tra gli ultimi: senzatetto. Napolitoday.it Napoli, scomparso da cinque giorni Carmine Mirabella: ha bisogno di farmaci salvavita - Si è allontanato da casa domenica 24 agosto e, nonostante abbia con sé il cellulare che squilla a vuoto, non è ... ilmattino.it Napoli Sala Maddaloni Palazzo Maddaloni - facebook.com facebook Champions, il mondo capovolto: Atalanta al 90% agli ottavi, Inter a rischio uscita dai primi otto, Juve faticosamente a un passo dalla riva playoff e Napoli alle prese col solito flop europeo di Conte I pronostici estivi sono andati tutti bellamente a gambe all'aria: e x.com