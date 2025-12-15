Napoli da considerare due aspetti | fisico e mentale Chi gioca tanto si può far male

Nel dibattito attuale sul Napoli, emergono due aspetti fondamentali: quello fisico e quello mentale. La lunga stagione può mettere a rischio la salute dei giocatori, aumentando il rischio di infortuni. A questo proposito, Pasquale Salvione, giornalista, è intervenuto durante la trasmissione “Salite sulla giostra” di Raffaele Auriemma su Stile TV, analizzando la situazione della squadra.

Salvione a Stile TV sulla situazione attuale del Napoli. A Stile TV nel corso della trasmissione "Salite sulla giostra" di Raffaele Auriemma è intervenuto Pasquale Salvione, giornalista. "Gli aspetti da considerare in questo momento del Napoli sono due". "Gli aspetti da considerare in questo momento del Napoli sono due: quello fisico perchè giocare ogni tre giorni con gli stessi diventa complicato e poi c'è l'aspetto mentale che in questo momento pesa tantissimo. E' vero che le gambe non vanno, ma è anche vero che la squadra non riesce a trovare le motivazioni giuste in tutte le partite. Il Napoli dovrebbe crescere perchè fino alla fine di gennaio.

Tegola Napoli: Stanislav #Lobotka ha riportato un risentimento muscolare al tibiale posteriore della gamba sinistra! Si attendono aggiornamenti in vista della sfida di domenica: lo slovacco è da considerare ovviamente a rischio per #NapoliJuve