Durante la trasmissione ‘Il Bello del Calcio’ su ‘Televomero’, il giornalista Franco Ordine ha espresso commenti duri riguardo le performance di Milinkovic-Savic e il Napoli di Antonio Conte, scatenando un vivace dibattito sui social e tra gli appassionati di calcio.

© Spazionapoli.it - Napoli, che bordata per l’azzurro! Avete sentito? Parole pesanti in diretta

Ai microfoni di ‘Televomero’, nel corso della trasmissione ‘Il Bello del Calcio’, ha parlato il giornalista Franco Ordine che tra le altre cose ha detto anche la sua sulle prestazioni di Miliknkovic-Savic al Napoli di Antonio Conte. Il portiere azzurro è così finito nel mirino per un motivo preciso: di seguito l’intervento dell’addetto ai lavori arrivato in diretta. Napoli, Milinkovic-Savic nel mirino: ecco cos’è stato detto in diretta. Il giornalista Franco Ordine ha parlato ai microfoni di ‘Televomero’ nella trasmissione ‘Il Bello del Calcio’ e ha dichiarato: “Il vero miracolo sono i 31 punti, qualunque altra squadra nelle condizioni in cui è costretto a giocare il Napoli oggi, senza ricambi e magari forzando il recupero di alcuni infortunati, pensiamo a Lobotka”. Spazionapoli.it

SPALLETTI: "NEI MIEI 2 ANNI A NAPOLI NON SOLTANTO LO SCUDETTO MA ANCHE TANTI SOLDI ENTRATI NELLE CASSE DELLA SOCIETA' " Altra bordata mica da ridere il Mister l'ha lanciata a chi di dovere e sicuramente sarà arrivata a destinazione. Pa - facebook.com facebook

Che bordata di #Damascelli “Contro la Juve mezzo Napoli può bastare” x.com