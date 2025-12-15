Napoli anima fragile non riesce a gestire il doppio impegno Corsera

Il Napoli affronta un momento di difficoltà, evidenziando fragilità nelle trasferte e perdendo a Udine. Nonostante sia ancora in corsa per lo scudetto, attualmente terzo a due punti dall’Inter, la squadra mostra segni di vulnerabilità rispetto alla stagione precedente, evidenziando le sfide di gestire il doppio impegno e mantenere costante la concentrazione.

Il Napoli perde ancora in trasferta, stavolta a Udine, resta in corsa per lo scudetto (è terzo a due punti dall'Inter) ma palesa una fragilità che l'anno scorso invece non aveva. Ecco cosa scrive Monica Scozzafava per il Corriere della Sera: Sta di fatto che il Napoli campione d'Italia sta perdendo clamorosamente terreno, non riesce a gestire il doppio impegno. Non è soltanto una questione di classifica — in testa resta talmente corta da non destare troppe preoccupazioni — ma di tenuta fisica, di freschezza mentale, del timore che sopraggiunge. Sette sconfitte, tutte lontano dal Maradona, non possono essere un caso. È questione di tenuta fisica, di freschezza mentale, del timore che sopraggiunge.