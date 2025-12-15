Napoli accoglie il Natale dei bambini con laboratori mercatini e magie di luci

A Napoli il Natale si anima di magia e allegria, offrendo ai bambini un ricco calendario di laboratori, mercatini e spettacoli. La città si trasforma in un villaggio incantato, dove tradizione e convivialità si uniscono per creare un'atmosfera festosa e coinvolgente per tutta la famiglia.

© Laprimapagina.it - Napoli accoglie il Natale dei bambini con laboratori, mercatini e magie di luci A Napoli quest’anno il Natale si veste dei colori dell’infanzia: laboratori, mercatini, spettacoli e villaggi festivi offerti alle famiglie, in una città che sa trasformare tradizione e convivialità in puro incanto. Già da metà dicembre prende il via “Altri Natali”: una rassegna promossa dal Comune che, dall’8 al 30 dicembre, mette al centro i più piccoli e l’inclusione sociale, con laboratori creativi, momenti di festa e accoglienza interculturale. Contemporaneamente la Prima Municipalità organizza presso spazi pubblici gratuiti laboratori natalizi per bambini: in compagnia di chef ed elfi animatori, i piccoli partecipanti preparano biscotti da appendere all’albero e struffoli, la tradizionale delizia napoletana, accompagnati da esperti educatori e artisti locali. Laprimapagina.it TELEFONATA A BABBO NATALE! IL MITICO UMBERTONE E' tempo di Natale nel week end del Teatro dei Piccoli di Napoli - Il Teatro dei Piccoli alla Mostra d'Oltremare di Napoli celebra l'imminente Natale con due appuntamenti di teatro e musica dedicati ai bambini dai 3 anni in su, in programma nel prossimo fine settiman ... ansa.it

Natale 2025 a Napoli: i 6 eventi imperdibili per i bambini - Sei esperienze magiche tra luci, giochi e laboratori per far vivere ai bambini un Natale indimenticabile in città ... napolitoday.it

È svincolato, Conte lo accoglie a braccia aperte: "Uno così forte fa sempre comodo" L'EX JUVE GRATIS ALLA SSC NAPOLI Il colpo https://bit.ly/48UKsao - facebook.com facebook

Napoli ci accoglie sempre a braccia aperte, si’ nu spettacolo! Giovedì c’è la Finale di #XF2025 alle 21:00 su Sky, NOW e TV8 x.com