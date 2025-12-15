Nancy Stilo nella Giunta nazionale Aiga | un nuovo incarico per la giovane professionista reggina
Nancy Stilo, avvocata del Foro di Reggio Calabria, è stata eletta componente della Giunta nazionale dell’Aiga nel corso del consiglio direttivo nazionale tenutosi il 13 dicembre a Roma, presso il cinema Adriano: l’organismo è guidato dall’avvocato. Luigi Bartolomeo Terzo.L’Aiga (Associazione. Reggiotoday.it
AIGA, l’Avvocato Stilo nominata componente di Giunta Nazionale - La professionista reggina: “Un impegno al servizio dei giovani avvocati e per l’innovazione della professione forense” ... reggiotv.it
#SelvaggiaLucarelli ha risposto alle domande dei suoi follower su #BallandoConLeStelle - A proposito di Nancy brilli ha detto #fblifestyle - facebook.com facebook