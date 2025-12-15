Nancy Stilo nella Giunta nazionale Aiga | un nuovo incarico per la giovane professionista reggina

Nancy Stilo, avvocata del Foro di Reggio Calabria, è stata eletta componente della Giunta nazionale dell’Aiga nel corso del consiglio direttivo nazionale tenutosi il 13 dicembre a Roma, presso il cinema Adriano: l’organismo è guidato dall’avvocato. Luigi Bartolomeo Terzo.L’Aiga (Associazione. Reggiotoday.it

