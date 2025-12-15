MyMentor al via alla Cattolica la nuova edizione del programma di mentorship

È iniziata ufficialmente la nuova edizione di MyMentor alla Cattolica di Piacenza, con il kick-off nel campus. La decima stagione, celebrata come un importante anniversario, testimonia il successo e l’impatto duraturo di questo programma di mentorship, risultato della lungimiranza e dell’impegno dell’ateneo.

© Ilpiacenza.it - MyMentor, al via alla Cattolica la nuova edizione del programma di mentorship Il kick-off nel campus di Piacenza ha aperto ufficialmente la nuova edizione di MyMentor. La decima stagione appena conclusa, festeggiata come merita un anniversario importante, ha raccolto i frutti della lungimiranza di questo progetto, come aveva detto Anna Maria Fellegara, pro-rettore vicario. Ilpiacenza.it Dalla Cattolica e Cassa Padana un progetto tra futuro e innovazione Nuovo tema per l'intervista dei #LaminatiCavannaTalk: l'Univesità. Oggi si parla di formazione accademica in azienda grazie al progetto #MyMentor dell' Università Cattolica del Sacro Cuore con cui #LaminatiCavanna collabora ormai da anni ospitando i - facebook.com facebook