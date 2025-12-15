My Hero Academia dopo il finale della serie il creatore rivela qual è per lui il prossimo fenomeno shonen

Dopo il conclusione di My Hero Academia, il creatore Kohei Horikoshi ha condiviso le sue impressioni sul prossimo grande fenomeno shonen, lodando il manga Kagurabachi di Takeru Hokazono come un'opera

Il creatore di My Hero Academia, Kohei Horikoshi, elogia pubblicamente Kagurabachi, definendolo un manga "a livello di genio" e parlando dell'autore Takeru Hokazono come è stato in grado di andare oltre ai canoni tradizionali dello shonen. Nel panorama sempre più affollato dei nuovi titoli shonen, ottenere il rispetto dei lettori è difficile, ottenerlo da un autore come Kohei Horikoshi, creatore di My Hero Academia lo è ancora di più. Soprattutto ora in vista della recente conclusione dell'anime tratto dalla sua opera. Eppure per lui Kagurabachi ci riesce, diventando uno dei simboli più forti della nuova generazione di Shonen Jump.

