My Autogrill valorizza ogni sosta L’app indispensabile per chi viaggia

My Autogrill è l’app essenziale per i viaggiatori, offrendo un programma di fedeltà rinnovato nel 2023. Pensata per valorizzare ogni sosta, questa piattaforma si integra nel viaggio quotidiano, migliorando l’esperienza dei clienti e accompagnandoli con servizi innovativi durante le tappe lungo il percorso.

Il programma di fedeltà My Autogrill, completamente rinnovato nel 2023 e in continua evoluzione, si è affermato come l’elemento strategico fondamentale nel miglioramento continuo della customer journey del viaggiatore moderno. Lontano dalla concezione tradizionale di mero strumento di raccolta punti, My Autogrill rappresenta oggi un ecosistema digitale e multicanale ideato per ottimizzare l’esperienza di sosta, garantendo ai propri fruitori un valore aggiunto tangibile e immediato. L’obiettivo primario di Autogrill è creare un legame duraturo con la clientela, trasformando le soste da necessarie interruzioni del viaggio a opportunità di personalizzazione e accesso a servizi esclusivi. Quotidiano.net

