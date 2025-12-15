Muti ex cathedra Lezioni su Mozart e sulla ricerca della perfezione

L'articolo esplora l'approccio di Muti alle lezioni su Mozart e sulla ricerca della perfezione musicale. Attraverso un metodo ex cathedra, il maestro guida gli allievi in un percorso di ascolto e interpretazione, mettendo in luce l'importanza dell'arte dell'intonazione e della precisione per raggiungere l'eccellenza nel suono orchestrale.

L'inconfondibile suono che sorge dall'orchestra nell'accordare gli strumenti già riempie la sala, i cantanti si dispongono al posto loro assegnato, gli allievi si accingono ad alternarsi sul podio.

