Musmarra commenta le recenti voci di mercato che coinvolgono Inter e Juventus, concentrandosi sul possibile scambio tra Frattesi e Thuram. Il centrocampista nerazzurro, ancora indeciso sul futuro, esprime il suo umore e le sue opinioni, mentre si fanno sempre più insistenti le indiscrezioni sulle trattative tra le due società.

© Internews24.com - Musmarra frena sullo scambio Frattesi-Thuram: retroscena e umore del centrocampista dell’Inter

Inter News 24 Musmarra analizza le voci di mercato tra Inter e Juventus, soffermandosi sul presunto scambio Frattesi-Thuram. Negli ultimi giorni il nome di Davide Frattesi, centrocampista classe 1999 dell’ Inter, è tornato con forza al centro del dibattito di mercato. A rilanciare le indiscrezioni è stata l’ipotesi di un clamoroso scambio con la Juventus, che coinvolgerebbe Khephren Thuram, mediano francese di grande fisicità e dinamismo. Una suggestione che ha trovato ampia eco, ma che secondo Alfio Musmarra, giornalista ed esperto dell’ambiente nerazzurro, non avrebbe basi concrete. Intervenuto sul proprio canale YouTube, Musmarra ha fatto chiarezza dopo aver verificato direttamente con il club. Internews24.com

Scambio tra Napoli e Inter, annuncio ufficiale: coinvolto Frattesi - I campioni d’Italia dovranno difendere con le unghie e con i denti il titolo dello scorso anno dagli assalti della ... diregiovani.it

Inter e Lazio, le motivazioni di un possibile scambio Frattesi-Rovella - Il Galatasaray cerca Hakan Calhanoglu, l'Inter avrebbe bisogno di un registra e da tempo stima Nicolò Rovella mentre Sarri ha chiesto alla Lazio un incursore ... sportmediaset.mediaset.it

Musmarra dice la sua sullo scambio di mercato - facebook.com facebook

#Musmarra dice la sua sullo scambio di mercato x.com