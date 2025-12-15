Musiche Extra-Ordinarie | i TellKujira in concerto

Domenica 21 dicembre, nell'ambito della trentaseiesima stagione di Area Sismica e della Rassegna Musiche Extra-Ordinarie, i TellKujira portano sul palco di Lupo la loro musica. Giovane e promettente band, formata sotto l’egida della Emilia-Romagna Music Commission, si prepara a regalare un concerto ricco di energia e originalità.

