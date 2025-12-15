musica e silenzi in scena una relazione inaspettata

Nell'Aula Magna dell'Università Statale, alle 19, va in scena l'anteprima di

Nell'Aula Magna dell'Università Statale, oggi alle 19, in anteprima, sarà rappresentata la commedia Lezione d'amore con Milena Vukotic, regia Andrèe Ruth Shammah, in collaborazione col Dipartimento di Psicolgia, il cui fine è quello di approfondire, attraverso il teatro, problemi che appartengono alla nostra psiche, spesso malata, o perché in preda alla vecchiaia o perché frutto della mente fragile di tanti giovani. Lo spettacolo avrà una lunga serie di repliche, al Teatro Franco Parenti, da martedì all'11 Gennaio. Perché Lezione d'amore ha interessato il Dipartimento di Psicologia? Certamente per i problemi che affronta e che riguardano la senilità, ma soprattutto, per come il mondo dei giovani sia in preda a una vera e propria malattia dell'anima. Ilgiornale.it

