Musica al centro storico con gli appuntamenti live della settimana al Bourbon Street

© Napolitoday.it - Musica al centro storico con gli appuntamenti live della settimana al Bourbon Street Nuova settimana all'insegna della buona musica al Bourbon Street Jazz Club di via Bellini, nel cuore antico di Napoli.Si parte martedì 16 dicembre con “Marterì Jam”. Si prosegue giovedì 18 con Luca Filastro Trio.Venerdì 19 doppio live con i Noite da Bossa e a seguire Vincenzo Correale, mentre. Napolitoday.it TAORMINA – MUSICA PROIBITA PER IL SECONDO APPUNTAMENTO DI CANTO ITALIANO Sciacca accende il Natale: musica e tradizioni animano la città - Sciacca entra nel vivo del Natale con un fine settimana fitto di appuntamenti che, da venerdì 12 a domenica 14 dicembre, anima il centro storico e le principali piazze della città con spettacoli, ... agrigentonotizie.it

BraCiocconatale: Willy Wonka, Babbo Natale e il Grinch animano il centro storico - Domenica 14 e 21 dicembre le vie del centro storico si animeranno con “BraCiocconatale”: dal primo pomeriggio e fino a sera, personaggi straordinari come Babbo Natale, i suoi elfi e persino Willy ... cuneocronaca.it

Sotto le Feste il Centro di Prato si accende di magia e musica, con tante iniziative per trascorrere un pomeriggio insieme: ore 16 - Chiesa di San Domenico: "Concerto di Natale" con Piccolo Coro di Caivano , coro di voci bianche della Scuola di Musica G. Ve - facebook.com facebook