Mundys nasce Neya società benefit focalizzata su iniziative per la rimozione di CO2

Mundys ha annunciato la nascita di Neya, una società benefit dedicata alla riduzione delle emissioni di CO2. L'iniziativa si inserisce nell'impegno dell'azienda nella lotta ai cambiamenti climatici, promuovendo progetti sostenibili e innovative soluzioni ambientali. Neya rappresenta un passo concreto verso un futuro più sostenibile e responsabile.

(Adnkronos) – Mundys mette in campo una nuova società Benefit dedicata alla lotta al cambiamento climatico. Neya, questo il nome del nuovo asset controllato al 100%, sarà focalizzata sulla selezione e adozione di iniziative prevalentemente “nature based” per la rimozione del carbonio, con l’obiettivo di produrre crediti CO2 utili per la decarbonizzazione delle infrastrutture di . Periodicodaily.com Mundys, nasce Neya società benefit focalizzata su iniziative per la rimozione di CO2 - Mundys mette in campo una nuova società Benefit dedicata alla lotta al cambiamento climatico. lanuovasardegna.it

Mundys, annunciato un piano di investimenti infrastrutturali da 6 miliardi di euro in tre anni - Un nuovo e ambizioso piano di investimenti infrastrutturali da 6 miliardi di euro nei prossimi tre anni. affaritaliani.it