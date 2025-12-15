MTV, iconica emittente dedicata alla musica nata negli Stati Uniti negli anni Ottanta, annuncia la chiusura di diversi canali televisivi entro la fine del 2025. Questa decisione segna la conclusione di un’epoca nel panorama musicale e televisivo, lasciando un segno indelebile nella storia dell'intrattenimento.

© Metropolitanmagazine.it - MTV chiuderà diversi canali entro il 2026: è la fine di un’era

MTV, emittente televisiva dedicata alla musica nata negli USA agli inizi degli anni Ottanta, chiuderà definitivamente i suoi canali tv entro fine dicembre 2025, segnando la fine di un’era per il mondo musicale nel piccolo schermo. Lo storico canale dedicato alla musica è nato negli Stati Uniti all’inizio degli anni Ottanta, in cui sono trasmessi programmi musicali, videoclip e show destinati a mostrare tutte le novità del momento, mettendo in risalto gli artisti con la propria arte. Il primo video ad essere trasmesso fu “Video Killed The Radio Stars” dei The Baggles e, piano piano, sono stati introdotti show che hanno fatto la storia della musica in Tv, segnando l’infanzia di tutti noi. Metropolitanmagazine.it

Addio a MTV, i canali musicali europei chiudono: è la fine dell’era dei videoclip in televisione - Per chi è cresciuto negli anni Novanta e Duemila, MTV non era solo un canale televisivo, era un vero e proprio fenomeno culturale. greenme.it

Mtv chiude i suoi canali musicali in giro per l'Europa, è davvero la fine di un'era? - C'è stata una generazione di giovani di tutto il mondo che s'è riunita sotto lo slogan: “I want my Mtv”. wired.it

De Laurentiis: “Stiamo cercando socio estero, avviati diversi dialoghi. Spero di chiudere entro il 2026” - facebook.com facebook